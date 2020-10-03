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Haberler Göztepe Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Bugün ve karşı karşıya geliyor. 'nın yöneteceği maç Stadyumu'nda oynanacak. Peki Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

03.10.2020, 10:34

Başakşehir bugün sahasında İzmir ekibi Gözteepe'yi karşılıyor. Kıyasıya mücadelenin olacağı maçı Özgür yankaya yönetirken futbolseverler maça dair detayları merak ediyor. Peki Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Göztepe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

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