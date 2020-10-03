Başakşehir bugün sahasında İzmir ekibi Gözteepe'yi karşılıyor. Kıyasıya mücadelenin olacağı maçı Özgür yankaya yönetirken futbolseverler maça dair detayları merak ediyor. Peki Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Göztepe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba
Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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