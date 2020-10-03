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Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Bugün Başakşehir ve Göztepe karşı karşıya geliyor. Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Peki Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

03.10.2020, 10:34