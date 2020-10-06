Alpaslan harekatı

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, yaz transfer döneminin dün resmen sona ermesiyle iç transfere yöneldi. Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve ilk önce Fenerbahçe ardından da Trabzonspor'dan gelen tekliflere rağmen takımda kalan Alpaslan Öztürk için Göz- Göz yönetimi seferberlik başlattı. Göztepe'nin iki sezon önce 1. Lig ekibi Elazığ'dan bedelsiz transfer ettiği 27 yaşındaki stoperin sözleşmesi yıl sonunda sona erecek.



TEMASLAR BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılı ekipte yıldızlaşan ve ciddi teklifler alan başarılı savunmacıyı Göz-Göz yönetimi elinde tutmaya kararlı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Alpaslan'ın sözleşmesini uzatmak için teklif götürecek. Savunmanın sigortası olan Alpaslan'a cazip bir teklif sunacak olan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuyu ikna edip rahat bir nefes almak istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Altınordu'dan aldıkları Kerim Alıcı'yı bir yıllığına Boluspor'a kiraladığını açıkladı. Sezon bitiminde takımdan ayrılan Leo da eski takımı Erzurumspor'a imza attı.



GEÇEN SEZON 7 GOL KAYDETTİ

GEÇEN sezonki performansıyla dikkat çeken Alpaslan Öztürk, 25 maçta attığı 7 golle Serdar Gürler ile birlikte takımın en çok gol atan oyuncusu olmuştu. Bu sezona da hızlı başlayan 27 yaşındaki futbolcu ilk maçta Denizlispor karşısında da 1 gol kaydederek skor üretmişti.