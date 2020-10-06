Göztepe 11 transfer yaptı! Kimler geldi, kimler gitti?

Süper Lig'de ilk 4 haftayı namağlup 6 puanla 8'inci sırada tamamlayan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut kadroda istikrarı seçti. Geride kalan 4 maçta Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda genç teknik adam ilk 11'ini hiç bozmadı.

11 TRASFER YAPILDI



Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezona 11 transfer yaparak girdi.



12 futbolcusu ile yolları ayıran Göztepe, yeni transferlerden 5'ini ise kiralık olarak verdi. Süper lig ekibinin transfer tablosu şöyle:





GELENLER

İrfan Can Eğribayat (Geldiği takım Adanaspor, 4 yıllık)

Balasz Megyeri (Geldiği takım Atromitos, 2 yıllık)

Kerim Alıcı (Geldiği takım Altınordu, 2 yıllık, Boluspor'a kiralandı)

Dzenan Burekovic (Geldiği takım Ujpest, 2 yıllık)

Kubilay Sönmez (Geldiği takım Hatayspor, 2 yıllık)

Guilherme (Geldiği takım Trabzonspor, 1+1 yıllık)

Obinna Nwobodo (Geldiği takım Ujpest, 2 yıllık)

Brown Ideye (Geldiği takım Aris, 2 yıllık)

Cherif Ndiaye (Geldiği takım Gorica, 1 yıllık kiralık)

Burak Süleyman (Geldiği takım Kocaelispor, 2 yıllık)

Marko Mihojevic (Geldiği takım Erzgebirge Aue, 2+1 yıllık)



SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULAR

Beto Pimparel

Andre Castro

Wallace Reis

Serdar Gürler

Kerem Atakan Kesgin

Deniz Kadah

Cameron Jerome

Hüseyin Bulut



SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FUTBOLCULAR

Celso Borges

Hakan Çinemre

Leo Schwechlen (Tek taraflı fesih)

Kamil Wilczek (Kopenhag'a satıldı)

KİRALANAN FUTBOLCULAR

Göktuğ Bakırbaş (Ümraniyespor)

Ege Özkayımoğlu (1922 Konyaspor)

Yusuf Talum (Menemenspor)

Eren Bilen (Menemenspor)

Kerim Alıcı (Boluspor)