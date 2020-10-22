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Haberler Göztepe Kasımpaşa- Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

- maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

, 'in 6. hafta açılış maçında yarın 'ya konuk olacak. Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Kasımpaşa- Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

22.10.2020, 11:29

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak. İzmir ekibinde Stefano Napeleoni yarın forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'ın durumları ise bugünkü antrenmandan sonra netleşecek.

Ligde ilk hafta Yukatel Denizlispor'u mağlup ettikten sonra Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er puan alan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilerek namağlup unvanını yitirmişti.

Sıralamada 6 puan ve averajla 10. durumda bulunan Göztepe'nin yarın karşılaşacağı Kasımpaşa ise 7 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI?
20. 00'da başlayacak olan Kasımpaşa - Göztepe maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

KASIMPAŞA İLE 15. RANDEVU
Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

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