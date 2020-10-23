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Haberler Göztepe Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

ile karşılaşacak 'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü haberi: Süper Lig'de bu akşam ile karşılaşacak olan 'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

23.10.2020, 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020,16:25

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20:00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta uyguladığımız Covid-19 testlerinin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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