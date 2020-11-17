Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Göztepe'de Milli Takım kamplarında bulunan Andre Poko ve İrfan Can Eğribayat, antrenmanda yer almadı.



Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Ideye Brown ve Batuhan Kırdaroğlu'nun takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürdüğü İzmir temsilcisinde Atınç Nukan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.