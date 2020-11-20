Göztepe’den yeni atak

Süper Lig'e 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde sol kanada takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Slovak sol kanat oyuncusu Miroslav Stoch'a kanca attı. Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin bulunmadığı belirtildi. Yönetimin, yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Transferin bir-iki hafta içinde şekilleneceği açıklandı.



BURSA'DA DA OYNADI

Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, Chelsea, Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, Bursaspor ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değerinin de 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

NDİAYE FORMAYI KAPTI

PAZAR günü iç sahada oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdüren Göztepe'de golcü Ndiaye sahaya ilk 11'de çıkacak. Göztepe'nin sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından transfer ettiği Senegalli forvet, milli ara öncesi oynanan Erzurumspor deplasmanında sarıkırmızılı formayla 11'de şans bulduğu ilk maçta ilk golünü atmayı başardı. Teknik direktör İlhan Palut'un Ndiaye'e 'hazır ol' emri verdiği ifade edildi



GÖZTEPE'NİN transfer lis-tesinde olan Slovak fut-bolcu Miroslav Stoch, geçen sezon PAOK'ta ligde 11 maçta forma giydi. Tecrübeli sol kanat oyuncusu kupada 2, Avrupa ve Şampiyon-lar Ligi'nde de birer maçta görev yaptı.

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