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Poko'yu gönderdi

'deki temsilcisi , ülkesinin milli takımından yine dönmeyen 'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2.5 yıldır kadroda yer alan Gabonlu futbolcunun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini açıkladı.

Göztepe Poko'yu gönderdi

24.11.2020, 11:29

Yaz döneminde hazırlık kampına 3 hafta gecikmeli gelen Poko'nun son yaptığı hareket sabırları taşırdı. Gabonlu futbolcunun milli maçlar için gittiği ülkesinden dönerek 18 Kasım'da İzmir'de olması gerekirken, takıma katılmayan Poko'nun hiçbir mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.

Göztepe'den yapılan açıklamad şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."

DHA

Göztepe'de Poko yine dönmedi

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