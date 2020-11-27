Ilık süt derin uykunun garantörü

Uykudan önce ılık ballı süt içmek, klasik bir anneanne formülü olmasının yanı sıra bilim tarafından da destekleniyor. Kalp hastalığı nedeniyle hastaneye yatmış olan 68 kişi ile yapılan bir çalışmada, ballı sütü 3 gün boyunca günde iki defa içmenin genel uyku kalitesini iyileştirdiği görülmüş. Bir başka çalışmada yatmadan 30 dakika kadar önce 10 gram kadar bal tüketmenin solunum yolu enfeksiyonuna sahip 300 çocukta uykuyu iyileştirdiği ve gece öksürmelerini azaltabildiği görülmüş. Düzenli olarak süt ve süt ürünleri tüketen 421 yaşlı birey ile yapılan bir çalışmada da, bu kişilerin uykuya dalmakta daha az zorluk çektikleri tespit edilmiş.