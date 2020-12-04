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Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Göztepe - Kayserispor saat kaçta? Göztepe - Kayserispor hangi kanalda yayınlanacak?

04.12.2020, 10:28