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, 'u ağırlayacak

'de son 2 maçını kayıpsız geçen , 11. hafta mücadelesinde yarın 'u konuk edecek. Göztepe - Kayserispor saat kaçta? Göztepe - Kayserispor hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

04.12.2020, 10:28

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde İzmir'de MKE Ankaragücü'nü 3-1, geçen hafta da deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Galatasaray'la 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor ise ligde 8 puanla 18. durumda yer alıyor.

Göztepe'de Ideye Brown'ın sakatlığı bulunuyor.

KAYSERİSPOR İLE 13. RANDEVU
Hes Kablo Kayserispor'la Süper Lig'de 12 maça çıkan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

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