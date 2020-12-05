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Göztepe 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. İzmir ekiplerinden Göztepe, sahasında Kayserispor'u ağırladı. İki sarı-kırmızılı takımın mücadelesi 1-1 sona erdi ve kazanan çıkmadı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 15'e, konuk Kayserispor ise 9'a yükseltti.

05.12.2020, 13:29 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020,15:52