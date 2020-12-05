Göztepe 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. İzmir ekiplerinden Göztepe, sahasında Kayserispor'u ağırladı. İki sarı-kırmızılı takımın mücadelesi 1-1 sona erdi ve kazanan çıkmadı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 15'e, konuk Kayserispor ise 9'a yükseltti.
Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 2 gol olan mücadele 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibin golünü 73. dakikada Pablo Henrique atarken, ev sahibinin golü 86. dakikada Soner Aydoğdu'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe 15 puana yükselirken, Kayserispor ise 9 puana ulaştı.
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