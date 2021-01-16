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Haberler Göztepe İH Konyaspor 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU)

İH Konyaspor 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU)

'in 19. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 3-2 kazandı.

İH Konyaspor 2-3 Göztepe MAÇ SONUCU

16.01.2021, 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 15:39

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçları ile devam ediyor. Günün maçında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller Marko Mihojevic ve Peter Zulj'tan (2) geldi.

Konyaspor'un gollerini ise Sokol Cikalleshi ve Amir Hadziahmetovic'ten geldi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye yükseltti. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

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