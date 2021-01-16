İH Konyaspor 2-3 Göztepe (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçları ile devam ediyor. Günün maçında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller Marko Mihojevic ve Peter Zulj'tan (2) geldi.

Konyaspor'un gollerini ise Sokol Cikalleshi ve Amir Hadziahmetovic'ten geldi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye yükseltti. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor ise zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.