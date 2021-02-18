Mesut’a özel önlem

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Göztepe'de Mesut Özil telaşı var. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Ünal Karaman, sarı-lacivertli ekibin ara dönemde Arsenal'den renklerine kattığı dünya yıldızı Mesut Özil için özel önlem alacak. Transferinin ardından uyum sorununu da aşarak daha fazla süre almaya başlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu analiz ettiren Karaman dersini iyi çalışıyor. Antrenmanlarda öğrencilerine sürekli Özil ile ilgili uyarılarda bulunan Karaman, yıldız oyuncuyu iki futboluyla marke edecek.



İKİ OYUNCU ONU TUTACAK

ORTA alanda Obinna'dan Mesut'un adeta 'gölgesi gibi' olmasını isteyen Karaman, stoper Alpaslan'ı da futbolcuyu marke etmek için görevlendirdi. Özil'in duran toplardaki etkinliğini iyi bilen Ünal Karaman, öğrencilerini ceza alanına yakın bir bölgede faul yapmamaları konusunda da ikaz etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından takımın saha içindeki yeni lideri olarak lanse edilen Mesut'a göz açtırmayacak olan Karaman, bu şekilde Fenerbahçe'yi sahadan silmeyi hedefliyor.



GÖÇEK YÖNETECEK

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. F.Bahçe-Göztepe maçını Hüseyin Göçek yöneteceği açıklanırken diğer hakemler şöyle: 19 Şubat: Başakşehir-Trabzon: H.Umut Meler, 20 Şubat: Kasımpaşa-K.Gümrük: Y.Kemal Uğurlu, Malatya-Konya: S.Barış Saka, Denizli- G.Birliği: T.Kaan Numanoğlu, Alanya-G.Saray: Zorbay Küçük, 21 Şubat: Erzurum- Hatay: Serkan Tokat, Sivas-Kayseri: Ali Şansalan, G.Antep FK- Antalyaspor: Arda Kardeşler, 22 Şubat: A.Gücü- Rize: Halis Özkahya



FENER'DE 4 MAÇA ÇIKTI

FENERBAHÇE'YE transferiyle dünya gündemine oturan Mesut Özil sarı-lacigündemine vertli forma ile biri kupa olmak üzere toplam 4 maça çıktı. Toplam 185 dakika görev alan 32 yaşındaki futbolcu henüz gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.