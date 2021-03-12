  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Efe Binici’ye Avrupa takibi

’ye Avrupa takibi

Göztepe’nin genç futbolcusuna temsilcisi Westerlo teklifte bulundu. Yönetim 1 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Efe Binici’ye Avrupa takibi

12.3.2021

Göztepe'nin genç yıldızı Efe Binici, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonel sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki genç futbolcuya en ciddi teklifi Belçika ekibi Westerlo yaptı. Belçika temsilcisi Efe için sarı-kırmızılı ekibe 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Göztepe yönetiminin Belçika ekibinden 1 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların kıyasıya sürdüğü öğrenildi. Merkez orta saha ve on numara olarak görev yapan Efe Binici, bu sezon 3 Süper Lig maçında yedek soyunup sonradan oyuna girerek toplam 18 dakika süre alırken, kupa da da Kırklareli maçında on birde oyuna başlayıp 56 dakika sahada kalmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efe Binici’ye Avrupa takibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.