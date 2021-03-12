Göztepe'nin genç yıldızı Efe Binici, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonel sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki genç futbolcuya en ciddi teklifi Belçika ekibi Westerlo yaptı. Belçika temsilcisi Efe için sarı-kırmızılı ekibe 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Göztepe yönetiminin Belçika ekibinden 1 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların kıyasıya sürdüğü öğrenildi. Merkez orta saha ve on numara olarak görev yapan Efe Binici, bu sezon 3 Süper Lig maçında yedek soyunup sonradan oyuna girerek toplam 18 dakika süre alırken, kupa da da Kırklareli maçında on birde oyuna başlayıp 56 dakika sahada kalmıştı.
Efe Binici’ye Avrupa takibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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