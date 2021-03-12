Efe Binici’ye Avrupa takibi

Göztepe'nin genç yıldızı Efe Binici, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonel sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki genç futbolcuya en ciddi teklifi Belçika ekibi Westerlo yaptı. Belçika temsilcisi Efe için sarı-kırmızılı ekibe 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Göztepe yönetiminin Belçika ekibinden 1 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların kıyasıya sürdüğü öğrenildi. Merkez orta saha ve on numara olarak görev yapan Efe Binici, bu sezon 3 Süper Lig maçında yedek soyunup sonradan oyuna girerek toplam 18 dakika süre alırken, kupa da da Kırklareli maçında on birde oyuna başlayıp 56 dakika sahada kalmıştı.