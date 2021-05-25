Göztepe’de rota Cisse

Önümüzdeki yıl gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Göztepe, transfer bombasını patlatmak istiyor. Sözleşmesi devam eden Brown Ideye ile yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, Gorica'dan kiralanan Ndiaye'nin durumunun belirsiz olması nedeniyle alternatifi belirledi. İlk iki sırayı rakiplerine kaptıran F.Bahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Papiss Cisse için Göztepe'nin devreye girdiği iddia edildi.



HEMEN TEMASA GEÇİLDİ

Yönetimin Papiss Cisse ve menajeriyle bir araya gelerek nabız yokladığı öğrenildi.

Manisa FK'nın da 36 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

Kulübüyle sözleşmesi sona eren ancak bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan Cisse ile sarılacivertli yönetimin anlaşma sağlamayacağı bildirildi. Newcastle United'da oynadığı dönemde piyasa değeri 19 milyon Euro'ya kadar çıkan tecrübeli golcünün şu an ki güncel piyasa değeri 450 bin Euro. Göztepe kulübünün mali kriterlerine de uyan Cisse ile Adis Jahovic'in ileri uçta iyi bir ikili olacağı düşünülüyor.



HÜSEYİN ACAR TAMAM GİBİ

Göztepe, orta saha transferi için Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar ile anlaşmak üzere. Başkan Mehmet Sepil'in haziran ayında başkanlık görevini bırakacağı açıklamasının ardından transferin başına geçen Sportif Direktör Erk Toros'un, başarılı futbolcunun menajeriyle maddi konularda anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Göztepe'de 2014-2015 sezonunda 2. Lig'de yarım sezon kiralık olarak forma giyen Hasan Hüseyin, anlaşma gerçekleşirse şampiyonluk yaşadığı eski takımına 5 sezon sonra geri dönecek. Eskişehirspor altyapısından yetişen Hasan Hüseyin, Tokatspor, Kayseri ve Alanya'da forma giymişti.