Göztepe Trabzon hattı

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Göztepe, dış transferde gaza bastı.

Göz-Göz, savunma, orta saha ve ileri uca yapacağı takviyeler için Trabzonspor'un yıldızlarına talip oldu. Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan kiraladıkları Fousseni Diabate'nin bonservisinin alınması için Karadeniz temsilcisinden haber bekleyen Göz-Göz yönetimi, aynı ekipten stoper Hüseyin Türkmen, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ve golcü oyuncu Nwakaeme'yi de gündemine aldı.



KAMİL SICAK BAKIYOR

Nwakaeme ve Hüseyin'in kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken, Kamil Ahmet ise boşa çıktı. Yönetimin 23 yaşındaki Hüseyin kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

Bonservis engeli olmayan ve daha önce Süper Lig'de Bucaspor forması da giyen Kamil'in de transfere sıcak baktığı öğrenildi. Tranferler en kısa sürede bitecek.



GÖZTEPE'DE GASSAMA DA GİDİYOR

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sözleşmesi biten sağ bek Lamine Gassama'yla yeniden anlaşmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor'dan transfer olduğu kulüpte 3 sezondur forma giyip geçen sezon başında satılması gündeme gelen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu kararda futbolcunun 750 bin Euro olan yıllık ücretinde indirime yanaşmamasının etkili olduğu öğrenildi. Gassama bu sezon özellikle Ünal Karaman'ın takımın başına geçmesiyle daha fazla forma şansı bulmuştu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 18 maçta top koşturmuştu.

BURAK HAKERLER