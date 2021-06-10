Göztepe'den bomba transfer hamlesi

Göztepe, dış transferde golcü harekatına başladı. Geçen sezon bekleneni veremeyen Ideye'yi elinden çıkarmayı planlayan Göz-Göz, teknik heyetin raporu üzerine alternatifini buldu. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu'yu renklerine bağlamak istiyor,

Kadrosunda hücum oyuncusu Jahovic, Ndiaye ve Ege Özkayımoğlu'nu barındıran Göztepe, Stancu'lu da alarak gol yollarında sorun yaşamak istemiyor.

PİYASA DEĞERİ 450 BİN EURO

Uzun süredir Türkiye'de forma giyen Stancu'nun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi de sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor. Piyasa değeri 450 bin Euro olan Rumen golcünün maliyetini araştıran yönetim, futbolcunun menajeri ile temasa geçti.

Ülkesinden daha önce forma giydiği Steau Bükreş'ten de teklif alan Stancu'nun Türkiye'den de başka taliplerinin de olduğu öğrenildi. Tecrübeli forvet Süper Lig'de sahaya çıktığı 264 karşılaşmada rakip fileleri 85 kez havalandırırken 34 asist yaptı.

1 NUMARADA HEDEF NURULLAH ASLAN

GÖZTEPE, kaleye genç yetenekleri kazandırmak için düğmeye bastı. 1. Lig ekibi Bursaspor'dan 21 yaşındaki eldiven Ataberk Dadakdeniz ile ilgilenen Göz-Göz, diğer yıldız adayını da Karadeniz'de buldu. Sarıkırmızılılar, geçen sezon 1. Lig ekibi Samsunspor ile Play-Off'a kalan 23 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan'a da kanca attı. Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden genç eldivenin bonservisiyle kadroya katmak için yönetim seferber oldu. Göz-Göz'ün kulübüyle sözleşmesi devam eden eldiven için 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Karadeniz ekibinin bu bedelin yanı sıra sarı-kırmızılılardan sağ bek Kerim Alıcı'nın bonsenrvisini de istediği konuşuluyor. İki kulüp arasında da pazarlıklar sürüyor.

FABİO COENTRAO LİSTEYE ALINDI

GÖZTEPE, dünyaca ünlü yıldız Fabio Coentrao'yu listesine aldı. Sol bekte Berkan Emir'le sözleşme yenileyip Boşnak oyuncu Dzenan Burkeovic'i gözden çıkaran sarıkırmızılıların Portekizli futbolcuyu transfer etmeyi planladığı vurgulandı. Geçen sezon Portekiz Premier Ligi'nde küme düşen Rio Ave forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve Coentrao'dan haber beklendiği kaydedildi. Rio Ave altyapısında yetişen Coentrao, ülkesinde Nacionel ve Benfica formalarını giydi. Coentrao 2011-2012 sezonunda Real Madrid'e imza attı. İspanyol devinde toplam 5 sezon forma giydi.