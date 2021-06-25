Mustafi bombası

S por Toto Süper Lig'de 5. sezonunda Avrupa Ligi'ni hedefleyen Göztepe, dış transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattında Alpaslan Öztürk ve Cristian Titi ile yollarını ayıran Göz-Göz, stoper boşluğunu Alman yıldız ile dolduracak. Sarı-kırmızılı yönetim, Bundesliga'ya veda eden Schalke'nin başarılı stoperi Shkodran Mustafi'ye kanca attı.

29 yaşındaki Alman savunmacının kulübüyle sözleşmesinin de sona ermiş olması yönetimin transfer politikasına uyuyor. Geçen sezon devre arasında Arsenal'den Schalke'nin yolunu tutan Mustafi, kariyerinde yeni bir çıkış arıyor. Almanya'da beklenen patlamayı yapamayan ve Bundisliga 2'de forma giymek istemeyen Alman yıldızın, Göztepe'nin teklifine sıcak bakabileceği iddia edildi. Başarılı futbolcu bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Mustafi, Avrupa kulüplerinin de listesinde yer alıyor. sarı-kırmızılı yönetimin futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçtiği ve ilk temaslardan olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

İNGİLTERE'DE VİTRİNE ÇIKTI

Mustafi, İngiltere'de Everton ekibinde vitrine çıkarken Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. İtalya'da Sampdoria, İspanya'da Valencia formalarını giyen Mustafi, İngiliz ekibi Arsenal'de 5 sezon forma giydikten sonra ara transfer döneminde Schalke'nin yolunu tutmuştu. Tecrübeli oyuncu, Premier Liegue'de 102 maçta forma giydi, 7 gol atıp 4 asist yaptı.

Göztepe 28 Haziran'da sahaya inecek

MİLLİ FORMAYI 20 KEZ GİYDİ

Mustafi, Alman A Milli Takım formasını 20 kez giydi Milli formayla 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu kariyerinde 374 mücadelede sahaya çıktı ve 22 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 golün pasını verdi. Geçen sezon Bundesliga'da ikinci yarıda 13 maça çıkarken Schalke'nin küme düşmesine engel olamadı.

YENİLER GELİYOR

28 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayıp, ardından 6 Temmuz'da Afyonkarahisar'a ilk etap kampına gidecek Göztepe, yeni transferlerine de haftaya kavuşacak. Resmi olarak şimdiye kadar yalnızca Altınordu'dan stoper imza attıran Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil'in daha önce transferini duyurduğu Portekiz'in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues'in haftaya takıma katılacağı öğrenildi. Göztepe, yine her konuda anlaşma sağladığı Avusturya'nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki gurbetçi stoper Şefik Abalı ve Macaristan'ın Ujpest takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Vincent Onovo'yu da İzmir'e getirecek.