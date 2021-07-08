Göztepe’de yeni hedef Besic

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda üst sıraları zorlamayı planlayan Göztepe yönetimi, dış transferde yeniden İngiltere'ye yöneldi. Sarı-kırmızılar, ön libero mevkiinde oluşan boşluğu doldurmak için Boşnak yıldız Muhamed Besic'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklifini yaptı.

Sarı-kırmızılılar, güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro'yu bulan yıldızla mali kriterlerin de uyuşması halinde temaslarını sıklaştıracak. Bonservisi elinde olan ve kariyerini İngiltere dışında sürdürmeyi planlayan 28 yaşındaki futbolcunun transferi için teknik direktör Ünal Karaman'ın yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

İZMİR EKİBİNE SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılıların, orta alanda kiralık sözleşmeleri sona eren Diabate ve Esiti'den boşalan yeri Besic ile doldurmayı planladıkları iddia edildi. Avrupa'dan da teklifler alan Besic'in, Süper Lig, taraftar profili ve İzmir'nin sosyal avantajları nedeniyle Göztepe'ye sıcak bakabileceği belirtildi.

YEDİ YILDIR ADA'DA OYNUYOR

Besic, 2014'ten bu yana İngiltere'de top koşturuyor. Kariyerinde Hamburg ve Ferencvaros'ta forma giyen, 31 yaşındaki futbolcu 2014'te İngiltere'ye Everton'a transfer oldu. Everton'ta forma giyerken Middlesbrough ve Sheffield United'a kiralanan yıldızın İngiliz ekibiyle

sözleşmesi bitti.

GÖZ-GÖZ İÇTE ÇOK HUZURLU

Sarı-kırmızılılar iç transferde önemli yıldızlarını elinde tutmayı başardı. Sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'ın takibindeki Atınç Nukan, Berkan ve Murat Paluli ile sözleşme uzatan, Gorica'dan kiralanan Cherif Ndiaye'nin bonservisini alan Göz-Göz, dün akşam Galatasaray'ın takibindeki Halil Akbunar'ın da sözleşmesini 4 yıl daha uzatarak transfer söylentilerinin önünü kapattı

OBİNNA'YA İTALYA KANCASI

Göztepe'nin geçen sezon Macar temsilcisi Ujpest'ten renklerine bağladığı Obinna Nwobodo'ya Avrupa'dan teklif var. Sar-kırmızılılarla 2023 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu için İtalya Serie A'dan Sassuolo ve Verona talip oldu. İki kulübün geçen sezon ikinci yarısından itibaren futbolcuyu takip ettirdiği Göztepe'ye teklif sunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Kulübün olası teklifler karşısındaki tavrı merak konusu olurken yüksek bir teklif gelmesi halinde Nijeryalıyı elinden çıkarabileceği konuşuluyor.

■ BURAK HAKERLER