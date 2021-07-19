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Göztepe Stelios Kitsiou ile anlaştı

Süper Lig'de ikinci etap çalışmalarını Afyonkarahisar kampında tamamlayan Göztepe, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Şu ana kadar 5 takviye yapan sarı-kırmızılılar geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nün beki Stelios Kitsiou ile prensipte anlaşma sağladı.

Göztepe Stelios Kitsiou ile anlaştı
DHA

19.07.2021, 13:11

Yunan oyuncunun Ankaragücü ile kontratını sonlandırmaya çalıştığı ve sonrasında Ege temsilcisine imza atacağı kaydedildi. PAOK altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'ne transfer oldu. Kitsiou, Başkent ekibinde 2.5 sezon top koşturdu. Geçen sezon 30 maça çıkan Yunan futbolcu, 2523 dakika süre alıp 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

Göz-Göz’e genç golcü

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