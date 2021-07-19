Yunan oyuncunun Ankaragücü ile kontratını sonlandırmaya çalıştığı ve sonrasında Ege temsilcisine imza atacağı kaydedildi. PAOK altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'ne transfer oldu. Kitsiou, Başkent ekibinde 2.5 sezon top koşturdu. Geçen sezon 30 maça çıkan Yunan futbolcu, 2523 dakika süre alıp 1 gol attı, 4 de asist yaptı.Göz-Göz’e genç golcü
Göztepe Stelios Kitsiou ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.