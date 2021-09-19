Göztepe’de defans çöktü

ALTAY'A uzatmada yediği golle 2-1 yenilen Göztepe'de savunma çöktü. Sarı-kırmızılılar, 5 haftayı 5 puanla kapatırken, hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Altay maçında öne geçmesine rağmen ikinci yarıda Kappel ve 90+3'te de Paixao'nun gollerine engel olamayan Göz-Göz, kalesinde toplam 7 gol gördü. Özellikle savunma ortasında sıkıntılar yaşayan Gözepe'de son üç maçta forma giyen Kahraman'ın performansı tartışma konusu oldu.

SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞİYOR

TEKNİK direktör Nestor El Maestro'nun çarşamba günkü Hatay maçında savunmada değişikliklere gitmesi bekleniyor. Maestro'nun Kahraman'ın yerine Atınç Nukan'a şans vermesi bekleniyor. Ayrıca Berkan'ın yerine Burekovic'i on bire monte etmeyi planlayan Maestro, yeni bir çıkış planlıyor. Maestro, "Üzgünüz. Galibiyet almak için bir maç seçecek olsaydık, bu maçı seçerdik. Biz en iyi işleri yapmak adına elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

NDİAYE ÇOK ÜZGÜNDÜ

Göztepe'nin Altay'a yenildiği maçta ilk yarıda takımı 1-0 öndeyken çok net bir fırsatı değerlendiremeyen Senegalli golcü Cherif Ndiaye, maç sonunda yere yıkıldı. Başakşehir önünde 1 gol, 1 asist yaparak Göz-Göz'e galibiyeti kazandıran 25 yaşındaki golcü oyuncu Altay maçında etkisizdi.

YENİ TRANSFERLER VARLIK GÖSTEREMEDİ

Göztepe'nin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği yabancı futbolcular Altay derbisinde varlık gösteremedi. Maça on birde başlayan Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency ve Sloven orta saha Tijanic etkili olamazken, oyuna ikinci yarıda giren Makana Baku da vasatı aşamadı. Teknik direktör Nestor El Maestro, Lourency'i ikinci yarının başında oyundan alıp yerine Baku'yu sahaya sürdü. Tijanic ise 70 dakika sonunda yerini Yalçın'a bıraktı. Üç futbolcu da sergiledikleri oyunla taraftarı tatmin edemedi. On numara pozisyonunda forma giyen David Tijanic, Başakşehir maçında sonradan oyuna girerek gol atmış, Baku da İstanbul ekibine karşı etkili bir performans sergilemişti.