Göz-Göz’e aslan pençesi

Süper Lig'de iki haftadır mağlup olan Göztepe, deplasmanda öne geçtiği maçta Galatasaray'a da yenildi: 2-1. 37. dakikada kaleci İrfan'ın hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleciden sıyrılıp şutunu attı ancak son anda araya giren Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 43'te Halil Akbunar, Luyindama'dan kaptığı topla çabuk hareket ederek savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye'yi gördü. Muslera'nın açıldığını gören Ndiaye, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

MORUTAN ÖNE GEÇİRDİ

49'da Halil Dervişoğlu uzaktan şutunu gönderdi, kaleci İrfan kontrol etmek isterken, meşin yuvarlağı elinden kaçarak filelere gitti: 1-1. 56'da sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahası içine yönelip 3 rakibinden sıyrıldı. Çaprazda müsait pozisyonda kalan bu futbolcunun sert şutunda Galatasaray öne geçti: 2-1. 73'de Kerem'in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Dönen topu Cicaldau tamamladı ancak İrfan Can bu pozisyonda da topu çeldi. Maç 2-1 G.Saray'ın üstünlüğüyle sona erdi.



AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET

Galatasaray Kulübü, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı konuk etti. Karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadı zeminine çıkan ay-yıldızlı futbolcular, kupayla sarı-kırmızılı taraftarları selamladı. Galatasaray Kulübü, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan milli takımın teknik ekip ve futbolcularına plaket verdi. Plaket, ikinci başkan Ali Polat Bengiserp tarafından teknik direktör Osman Çakmak'a takdim edildi. Osman Çakmak da Ali Polat Bengiserp'e üzerinde futbolcuların isimlerinin yer aldığı milli takım forması hediye etti.



İRFAN'DAN BÜYÜK HATA

Göztepe'nin başarılı genç file bekçisi İrfan Can, dün akşam Türk Telekom Stadı'nda belki de kariyerinin en talihsiz günlerinden birini yaşadı. 22 yaşındaki eldiven maçın ikinci yarısının hemen başında Halil'in uzaktan çektiği sert şutta yerden üzerine gelen topu kontrol etmek isterken, meşin yuvarlak bacaklarının arasından ağlarla buluştu. İrfan, G.Saray'ın beraberlik golü sonrası büyük üzüntü yaşadı. Genç file bekçisi ilk yarıda da topu oyuna sokmak isterken yanlışlıkla ceza alanı içindeki Galatasaraylı Halil'e topu aktarmıştı.



EL MAESTRO DEĞİŞTİRMEDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Nestor El Meastro, dün kritik Galatasaray maçında on birde değişikliğe gitmedi. Maestro, geçen hafta İzmir'de oynanan ve 2-0 kaybedilen Hatayspor maçındaki aynı on birle dün Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın karşısına çıktı. Sarı-kırmızılılar, 7 haftada ilk kez üst üste aynı on birle sahada mücadele etti. Göztepe'de Murat Paluli, Marko Mihojevic ve Ege Özkayımoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, Hatayspor maçında direkt kırmızı kart gören Beykan Şimşek de cezalı olduğu için dün kadroda yer almadı



GÖZTEPE İÇİN YENİ BİR FORMÜL GEREK

BENZER tarafları çok olan iki takımın maçıydı. Benzerlik ikisinin de kötü grafiği değildi sadece. Birinci benzerlik savunmalarındaydı. Hatta oynayanları eleştirilen, oynatılmayanlarının ise niye oynamadığı bilinmeyen iki takım diyebiliriz. İkisi de öne geçse bile güven vermiyor mesela. Bu yüzden dünkü maç her sonuca müsaitti. Avrupa'daki temsilcilerimizin bu haftaki kadro tercihlerine baktığımızda üçünün de farklı bir yöntem seçtiğini söyleyebiliriz aslında. Beşiktaş zorunlu değişiklikler yaparken, F.Bahçe rotasyona gitti. G.Saray'daki değişiklikler ise zorunluluktan değil zaten özünde sorunlu oluşundandı. Yani her maçta ideali arıyor. Göztepe maçını kazandığına göre ideali buldu mu peki? Kesinlikle hayır. Bu arayış görünen o ki epey uzun sürecek. Göztepe ise Başakşehir sonrasındaki üçte sıfır ile ciddi ciddi S.O.S veriyor. Hatta Başakşehir öncesini de dahil ettiğinizde tablo daha kararıyor. Bu takıma transferin şart, orası kesin. Şu şartlarda bunu yapamayacağına göre yeni bir formülün devreye girmesi gerekmiyor mu?

Halil FINCAN