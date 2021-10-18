Göztepe, İstanbul’dan zaferle döndü

Göztepe, milli ara dönüşü Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak 4 maçlık yenilgi serisine son verdi: 1-2. 36'da Yusuf'un serbest atışında kaleci İrfan Can topa sahip oldu. 38'de Burekovic soldan ceza alanına girdi. Dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA
51'de sağdan Eysseric'in şutu kaleci İrfan'dan sekti, Yusuf tamamladı: 1-0. 67'de Soner'in ara pasında Ndiaye'nin şutunda top kaleci Harun'dan döndü. Adis, dönen topu ağlara yolladı: 1-1. 87'de Berkan'ın ortasında kaleci Harun'un yumrukladığı topa ceza alanı dışından Tijanic mükemmel vurdu: 1-2. Göztepe maçı 2-1 kazandı.
HALİL SAKATLANDI
GÖZTEPE'NİN en etkili ismi takım kaptanı Halil Akbunar, ilk yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sağ dizinden sakatlanan Halil, maçın 40. dakikasında yerini Lourency'ye bırakmak zorunda kaldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sakatlığının ciddiyeti bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.
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