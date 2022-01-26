Sihirli dokunuş

Süper Lig'de devreyi 15 puanla 19. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. İkinci yarının ilk maçında İzmir'de Antalya'yı 4-0 yenerek ilk fitili ateşleyen Göz- Göz ardından 3 seri galibiyetle müthiş bir çıkış yakaladı.

'KİMSE GİTMEYECEK'

Göztepe'nin altın değerindeki 12 puanlık başarısının perde arkasındaki sırra YENİ ASIR ulaştı. İlk yarının son maçında Adana Demirspor ile berabere kalan ve motivasyonu düşen Göztepeli futbolcularla Sırp teknik adam Nestor El Maestro, 15 dakika süren bir toplantı yaptı. Maestro'nun toplantıdaki sözleri ise futbolcuların korkulu rüyadan uyanmasını sağladı.

"Size güveniyorum" sözüyle toplantıya başlayan 38 yaşındaki çalıştırıcının, "Bu takımda kalacaksınız. Kimsenin satılmasını veya ayrılmasını istemiyorum. Birlikte başaracağız. İşte huzur, işte taraftar, işte şehir, işte para, işte takım. Çıkın artık kendinizi gösterin. Şimdi değilse ne zaman" ifadeleri futbolcuları kamçıladı. Yönetim ve teknik heyetin desteğini arkasına alan futbolcular, müthiş bir hırsla ara dönemi geçirip, beklenen patlamayı yaptı.

TARAFTARLARDAN DESTEK TOPLANTISI

GÖZTEPE'NİN ilk yarıda aldığı olumsuz sonuçlar, özellikle ilk yarının son haftalarında Başkan Mehmet Sepil'e protesto olarak geri döndü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, son oynanan Adana Demirspor maçı sonrası da düşüşten sorumlu tuttukları Başkan Sepil'i yine istifaya davet ettiler. Ancak devre arasında tribün liderleri ve taraftarların önde gelen isimlerinin Güzelyalı'da bir kafede yaptıkları toplantı dönüm noktalarından biri oldu. Toplantıda taraftarlar, "Birlik ve beraberlik zamanı olduğunu ve protesto seslerinin kulübe zarar verdiği" görüşünde birleşti. Yönetimin transfer hamleleri de gelince rahatlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribüne sulh ortamını yeniden getirdi.

FATİH ŞENDİL