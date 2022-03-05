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Göztepe-Kasımpaşa Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilerek art arda 4'üncü mağlubiyetini alan ve düşme potasına giren Göztepe Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Göztepe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz

05.03.2022, 15:55

Göztepe-Kasımpaşa Canlı anlatım

Göztepe'de önceki hafta iç sahada oynanan Galatasaray maçında saha olayları ve kötü tezahürat yüzünden passolig kartları bloke edilen futbolseverler stattaki yerlerini alamayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı müsabakanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.50, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.50 ve 6'ncı kategori 27.50 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Nestor El Maestro, çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarını ve kazanmaktan başka bir çarelerinin olmadığını söyledi.