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Göztepe-Kasımpaşa Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-1 yenilerek art arda 4'üncü mağlubiyetini alan ve düşme potasına giren Göztepe Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Göztepe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz