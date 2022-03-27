Kulüp devrinin gündeme geldiği Göztepe’de, Tomas futbolcuları uyardı

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in istifasının ardından kulübün devir haberleri ile çalkalanırken, teknik direktör Stjepan Tomas'tan uyarı geldi. Başkan Sepil'in futbolcularla yaptığı veda toplantısı sonrası, satış söylentilerinden etkilenen sarı-kırmızılıları Stjepan Tomas lige motive etmeye çalışıyor. Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe yönetimi ile yakın temasta olması futbolcular arasında da gündem olurken, Hırvat teknik adamdan 'Satışı bırak, lige bak' uyarısı geldi.

8 MAÇIN 5'İ GURBETTE

Süper Lig'de 27 puanla 18. sırada yer alan Göz- Göz, kümede kalma barajında yer alan Giresun'un 8 puan gerisinde yer alıyor. Kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek olan İzmir ekibinin ilk rakibi Konya olacak. 3 Nisan Pazar günü Konya ile deplasmanda karşılaşacak Göz- Göz, 8 maçın 5'ini dışarda oynayacak. Göztepe, Konya, F.Bahçe, G.Antep FK, Karagümrük ve A.Demir ile deplasmanda karşılaşacak. Bu arada Göz- Göz, bugün Urla Tesisleri'nde 16.00'da Menemen ile bir hazırlık maçı yapacak.

GÖZLER MEHMET SEPİL'DE

Göztepe'de gözler başkanlığı bırakarak görevlerini yönetim kuruluna devreden Mehmet Sepil'de. Sekiz yıldır Göztepe'nin en büyük hissedarı olarak başkanlık görevini sürdüren Sepil'in kulübü devretmek için hafta içinde de bazı görüşmeler yapması bekleniyor. Sepil'in kulübü devralmak için en güçlü aday olan Abramoviç'in Türk temsilcileri ile hafta içinde bir görüşme daha yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen Sepil- Abramoviç teması bu kez bir aksilik olmazsa İzmir'de gerçekleşecek. Kulübün değerini 80 ila 100 milyon dolar olarak belirleyen Sepil sezon sonuna kadar satış işlemini gerçekleştirmek istiyor. Danimarkalı Rasmus Ankersen, F.Bahçeli eski yönetici iş insanı Hulusi Belgü de talipler arasında yer alıyor.

DZENAN BUREKOVİC İLE YOLLAR AYRILDI

Göztepe'de sezon bitmeden yönetim, kadroya tırpanı vurmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, uzun süredir kadroda yer alamayan sol bek Dzenan Burekovic'in sözleşmesi dün karşılıklı olarak feshedildi. Kulüp sosyal medya hesabı da dün ayrılık haberini kamuoyu ile paylaştı.

250 DAKİKA ALDI

Takıma geçen sezon başında Macaristan ekibi Ujpest'ten transfer olan 26 yaşındaki Boşnak savunmacı, bu sezon 10 maçta forma giyerken sadece 250 dakika sahada kaldı. Devre arasında François Moubandje'nin transferinin ardından gönderilmesi gündeme gelen Burekovic, kulüp bulamadığı için kulüpte kalmıştı. Kulüp ayrılık kararıyla futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonunu da kullanmamayı tercih etti.