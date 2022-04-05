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Haberler Göztepe Eyvah! Düşüyoruz

Eyvah! Düşüyoruz

Süper Lig’de haftayı mağlubiyetle kapatan Göztepe ve Altay düşme korkusunu fazlasıyla hissetmeye başladı

5.4.2022

Eyvah! Düşüyoruz

Spor Toto Süper Lig'de dibe vuran İzmir kulüpleri Göztepe ve Altay, geçtiğimiz hafta aldıkları sonuçlarla düşme korkusunu fazlasıyla hissetmeye başladı. Altay Antalyaspor'a 2-1, Göztepe ise Konyaspor'a 3-0 mağlup olurken kalan 7 haftalık süreçte alacakları sonuçlar İzmir ekiplerinin kaderini belirleyecek.

Göztepe son 8 haftada galibiyet bir yana puan dahi göremezken 27 puanla 18. sırada yer alıyor.

Altay ise üç haftalık kımıldanışının ardından son iki haftadan puan çıkartamadı ve 29 puanla 17. sırada bulunuyor. Düşme potasının üstündeki Giresun'un 36 puanı bulunurken İzmir ekipleri Karadeniz ekibinin puan kaybettiği haftada rakiplerine yenilerek farkı eritme şansını kaçırdı.

TARAFTARIN UMUDU AZALIYOR
Göztepe ve Altay kulüplerinin taraftarları da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla işlerinin artık çok zor olduğunu dile getiriyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de kalan 7 maçının 3'ünü, siyah-beyazlılar ise 7 maçının 4'ünü İzmir'de oynayacak.

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