Tarihe geçti küme düştü! Göztepe Süper Lig’e veda eden 2. takım oldu

SÜPER Lig'de tarihe geçen maçta Göztepe, G.Antep FK ile 1-1 berabere kaldı ve küme düştü. Uzun yıllar konuşulacak maça sahalarda ender görülen karşılıklı Fair-Play jestleri damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarının uzatma dakikaları futbol tarihine damga vurdu. 90+3'te hakem atışı ile başlayan maçta Soner topu direkt kaleye gönderdi. Top direkten dönerken, pozisyonun devamında Jahovic takımını 1-0 öne geçirdi. G.Antep'li oyuncular atılan gole itiraz etti. Sarı-kırmızılılar attıkları golün Fair-Play'e uygun olmadığını düşünüp santra sonrası kalesini rakibe açtı.

PENALTIYI DIŞARI ATTI

90+6'DA Göztepeli futbolcular Figueiredo'ya hiç bir müdahalede bulunmadı ve skor 1-1'e geldi. 90+7'de ani gelişen Gaziantep atağında Göztepe kalecisi Arda Özçimen Figueiredo'yu ceza sahası içinde düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+9'da topun başına geçen Muhammet Demir uzun süren kararsızlığın ardından topu kasıtlı olarak takım kararı olarak auta gönderdi. Bu sırada Gaziantep taraftarları da başarılı futbolcuya "Gol atma" diye tezahürat yaptı. Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.





TOMAS: KARARI OYUNCULAR VERDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stjepan Tomas, tarihe geçen G.Antep FK maçı sonrası yenilen Fair-Play golü sonrası açıklama yaptı. Tomas, "Gaziantep'in golü sürpriz oldu benim için. Kaleyi açma kararını ben vermedim. Erol hoca (Bulut) 'Ayıp oldu' dedi. Pozisyonu tam görmedim. Kulübeye dönüktüm ve yardımcılarımla konuşuyordum. Devam edebilirsiniz dedim. Oyuncu orada sahada karar verdi."



DÜNYA FAİR-PLAY ÖDÜLÜNÜ ALABİLİR

GÖZTEPE'NİN hakem atışı sonucu 1-0 öne geçtiği Gaziantep FK maçında, Fair- Play davranışı ile rakipten bilerek gol yiyerek küme düşmesi dünyanın da gündemine oturdu. Beş yıllık Süper Lig macerası yediği centilmenlik golü sonrası sona eren Göztepe, Dünya Fair- Play ödülüne aday olarak gösterilebilir. Dünyada eşi benzeri olmayan olay Avrupa ve Türkiye'deki spor kamuoyu tarafından büyük etkileşim alırken, otoriteler Göztepe Kulübü'nün Fair-Play ödülüne aday olması gerektiğini söyledi.

SEPİL'LE ÇIKTI SEPİL'SİZ DÜŞTÜ

İZMİR'İN köklü çınarı Göztepe, Süper Lig'e dün resmen veda ederken, kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil düşüşü Amerika'dan izledi. Mehmet Sepil başkanlığında 4 Haziran 2017 tarihinde Play-Off Finali'nde penaltı atışları sonucunda Eskişehir'i eleyerek Süper Lig'e çıkan Göztepe, bu kez 1. Lig'e Sepil'siz düştü. Bir süre önce başkanlık görevinden istifa ederek kulübün devir işlemlerini başlatan Mehmet Sepil, Amerika'ya gitmişti. Taraftarlar, takımın düşüşünden Mehmet Sepil'i sorumlu tutarak tepki gösterdiler.



TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

GÖZTEPE'NİN tarihe geçecek maçta küme düşmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. İşte taraftarın verdiği bazı tepkiler:

@ Goztepeasigii: Ligden düşüyoruz. Böyle gollerin birçok örneği var. Ne centilmenliği?

@ İnstaoguzkaan: Fair-Play ne, düşerken faır play ne?

@ fanatikgoztepe: Lig düşüyoruz, sizin derdiniz centilmenlik mi ? Bravo düştük.

@ Halztrrk35: Fair-Play sayesinde küme düşen tek takımız

@ guneyazirkann: Liglere endeksli taraftar olmadık hiç bir zaman. Alayına isyan ölümüne Göztepe!

@ Mozgurerol: Şaka mısınız? Küme düşüyoruz, Fair Play şimdi mi aklınıza geliyor, yazıklar olsun size.

@ E.Ak1nay: Bu maçı mı buldunuz Fair-Play için?

@ Barancoban.49: Küme düşüyoruz. Bunlar hala centinmenlik ve Fair-Play peşinde.





6. VEDA

YENİ Malatya'nın ardından lige veda eden ikinci ekip olan Göztepe, 5 sezon sonra acı tablo ile karşılaştı. 2016-2017 sezonunda Play-Off Finali'nde 4 Haziran 2017 tarihinde Antalya'da karşılaştığı Eskişehir'i penaltı sonuçlarıyla eleyip 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e adını yazdırmıştı. Ligde beşinci sezonunda 1. Lig'e inen Göz- Göz, 6. kez Süper Lig'e veda etmek zorunda kaldı. 30. kez Süper Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü ekibi Göztepe, daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşme sancısını yaşamıştı.