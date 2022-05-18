Denizli’de yoğun trafik

Spor Toto Süper Lig'e Pazar günü Adana Demir ile deplasmanda oynayacağı maçla resmen veda edecek olan Göztepe'de yoğun trafik yaşanıyor. En kısa sürede kulübü devretmeye hazırlanan Mehmet Sepil, talip olan 4 adayı değerlendirmeye alırken, takımdan gidecek ve kadroda tutulacak oyuncular da netleşmeye başladı.

KİRALIKLAR DA DÖNECEK

Sarı-kırmızılı ekipte, talipleri olan kaptan Halil Akbunar'ın yanı sıra, golcü Adis Jahovic, stoper Dino Arslanagic, Atınç Nukan ve Berkan Emir'in kesin olarak takımdan ayrılmaları bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetim tarafından daha önce kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can'ın da kesin olarak satış listesine konulacağı öğrenildi.

Göztepe'nin sözleşmesi süren İrfan Can, kaptan Halil, Atınç, Dino ve Berkan'ın satışından yüksek bir bonservis bedeli elde etmesi bekleniyor.

4 OYUNCU AYRILMIŞTI

Kiralıklar Atakan, Aytaç ve Moubandje de A.Demir maçı sonrası kulüplerine dönecek. Sarı-kırmızılıların, kadrodaki yabancılardan kaleci Kenan Piric, Lourency Rodrigues, Makana Baku, Franco Di Santo, Wilker Angel ve Marko Mihojevic'i takımda tutması bekleniyor. Yüksek maaş alan David Tijanic'in durumu ise belirsiz. Yönetim sezon bitmeden Burekovic ve Soner'in sözleşmelerini feshetmiş, Obinna ve Ndiaye'nin satışını gerçekleştirmişti.

YALÇIN'A TALİP VAR

GÖZTEPE'NİN alt yapısından yetişen ve özellikle bu sene on birde daha fazla yer almaya başlayan Yalçın Kayan'a da talipler var. Göztepe'nin altyapısından yetişen futbolcuyla özellikle Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ve Karagümrük'ün ilgisinin bulunduğu öğrenildi. Son haftalarda yoğun taraftar tepkilerine maruz kalan 23 yaşındaki futbolcunun yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde satılması gündemde. Sarı-kırmızılı yönetim, Yalçın için henüz bonservis belirlemezken futbolcunun kararı da geleceğinde etkin rol oynayacak. 2018 yılında profesyonel olan Yalçın, Göztepe'de 72 maçta forma giyerken fileleri 2 kez sarsıp, 2 asist üretti.