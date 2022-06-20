Göz-Göz’e gençlik aşısı

Göztepe'nin yeni hissedarı Rasmus Ankersen kadroya gençlik aşısı vuracak. Ankersen'in Danimarka'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldiği iddia edildi. İspanyol gazetesi Marca'ya göre Danimarka'da bir araya gelen ikili Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç yıldız adayları Jin Ho Jo, Çağtay Kurukalıp, Ensar Brahic ve Melih Bostan'ın Göz-Göz'e kiralanması konusunda anlaşma sağladı.





SON KARARI GÖZTEPE VERECEK

SON kararı Ankersen ve yeni teknik direktör verecek. Hücumcu Ensar (18) Partizan altyapısından, Güney Kore'li orta saha Jin Ho (18) Jeonbuk'tan yakın zamanda Fener'e katılırken, sol bek Cağtay (20) geçen yıl Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. Forvet Melih Bostan (18) ise Fenerbahçe U-19 Takımı'nda kendine yer bulmuştu.

SÜPER LİG PEŞİNDEYDİ

Polonyalı Mateusz Lis, 35 maçta kalesinde gördüğü 50 gole rağmen Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray ve Beşiktaş'ın takibindeki futbolcunun tercihi İngiltere Premier Lig olurken, Lis yine İzmir'de parlayarak Southampton'da kalıcı olmayı hedefliyor.



