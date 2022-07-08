Göz-Göz’de süper harekat

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. İzmir temsilcisi, Süper Lig ekibi Başakşehir'den 18 yaşındaki kaleci Berkin Özgür'ü kadrosuna katarken, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Bandırmaspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki sol bek Süleyman Luş'la el sıkıştığı öğrenildi.

Bonservisi Aslan'da olan genç futbolcu, geçen sezon 1. Lig'de 18 karşılaşmaya çıktı. İngiliz ekibi Sunderland'dan Kosovalı stoper Arbenit Xhemajli'den vazgeçen ve defansa takviye çalışmalarını hızlandıran Göztepe'nin, yine bonservisi Galatasaray'da olan ve geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Emre Taşdemir için de İstanbul temsilcisiyle dirsek temasında olduğu ve anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

SAVUNMA HAMLESİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ifade edilen iki isim için Göztepeli kurmayların önümüzdeki günlerde bir görüşme yapması bekleniyor. Transfer sezonunda Nijeryalı forvet Obinna Mamah ve İngiliz orta saha Romal Palmer'le sözleşme imzalayan Göztepe, daha önce Galatasaray'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı 1 yıllığına kiralamıştı.

İRFAN CAN'IN AFFINA TARAFTARDAN TEPKİ

HAZIRLIKLARINI Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat affedilerek, takımla idmanlara başlaması sarı-kırmızılı taraftarları öfkelendirdi. Geçen sezon Süper Lig'in 30. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından taraftarlarla tartışan 23 yaşındaki kaleci, süresiz kadro dışı bırakıldı. Bu sezon da kadroda düşünülmeyen İrfancan, bir türlü satılamadı.

Bir dönem Galatasaray'ın da talip olduğu file bekçisi için Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa da devreye girdi. Ancak transfer bir türlü gerçekleşmeyince, İrfancan 2025 yılına kadar sözleşmeli olduğu Göztepe ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Taraftarlar ise kalecinin yeniden takıma alınmasına çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden hem yönetim hem de oyuncuyu eleştiren Göztepeli futbolseverler, İrfan Can'ı Göztepe forması altında görmek istemediklerini belirtti. İrfan Can'ın kesinlikle takımdan gitmesi yönünde görüş bildiren Göztepeli taraftarlar, bir an önce kararın değişmesi gerektiğini bildirdi.