Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Formaların iç ense kısmında Göztepe efsanesi Gürsel Aksel'in "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık" sözlerine yer verilirken, dış ense kısmında ise "İzmir" yazısı kullanıldı.