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Haberler Göztepe Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Son dakika haberi... İzmir temsilcisi Göztepe'nin 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar görücüye çıktı. Kulüp, sosyal medya hesabından yeni formaları paylaştı. İşte Göztepe'nin yeni formaları...

11.07.2022, 18:23

Göztepe, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı.

Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraflar yayımlayarak, formaları taraftarının beğenisine sundu.

Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

#BenimHikayemBirFormaylaBaşladı sloganıyla paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 'Klasik Arma Forma', 'Şanlı Forma' ve 'Şerefli Forma' isimlerini verdiği formaları giyecek.

Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Formaların iç ense kısmında Göztepe efsanesi Gürsel Aksel'in "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık" sözlerine yer verilirken, dış ense kısmında ise "İzmir" yazısı kullanıldı.

Göztepe 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları tanıttı

Yeni formalar Göz-Göz taraftarlarından beğeni aldı.

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