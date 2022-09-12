Göz-Göz’de aday çok

SPOR Toto 1. Lig'de ilk 5 hafta sonunda beklentilerin uzağında kalan Göztepe'de tam bir teknik direktör trafiği yaşanıyor. İlk 5 maçta sadece 5 puan toplayan Turgay Altay ile yolların ayrılmasının ardından, yönetimin teknik adam listesi de şekillendi. Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance ilk etapta 5 isim belirledi.

Teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlayan Sabri Sarıoğlu ve Altınordu'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Hüseyin Eroğlu'dan sonra yönetim, Volkan Demirel, Fuat Çapa ve Tamer Tuna isimlerini de mercek altına aldı.

Karagümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Volkan Demirel en olası isim olarak ön plana çıkarken, son olarak Samsunspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Fuat Çapa da tecrübesiyle yönetimin güvendiği adayların başında geliyor.

Göztepe'de Süper Lig'de daha önce iki farklı dönemde görev yapan Tamer Tuna da kulübün yapısını çok iyi bildiği için listede

■ BURAK HAKERLER