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Haberler Göztepe Haydi Göz-Göz

Haydi Göz-Göz

23.10.2022

Haydi Göz-Göz
Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Göztepe, bugün 10. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ligde 8 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen ve 8 puan ile bir maç eksiğiyle düşme hattında konumlanan sarı-kırmızılılar, düşme potasında yer alan Malatya ekibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleye hafta içinde kupada Karaköprü önündeki galibiyetin moraliyle çıkacak. Tuzla maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Emre'nin yanı sıra sakat Palmer ile Mesut oynamayacak. Yalçın, Gotwatt ve Ali Akman ise iyileşerek takıma döndü.
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