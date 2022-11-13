Göztepe’ye kötü haber

1. Lig'de Play-Off hattına girmek için kıyasıya mücadele veren Göztepe'ye Hüsamettin Yener'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta içinde Bucaspor 1928 ile oynanan kupa mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan golcü oyuncunun sol ayak arka çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 27 yaşındaki başarılı futbolcunun en az 3-4 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

KULÜPTE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Göztepe'ye sezon başında transfer olan ve son haftalarda on birdeki yerini kaybeden Hüsamettin'in sakatlık haberi kulüpte şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılıların elinde ileri uç rotasyonunda Ali Akman ve Marko Kvasina kaldı. Hüsamettin'in dönüşünün sezon sonuna denk gelecek olması nedeniyle teknik heyet golcü arayışlarına şimdiden başladı

AMAN DİKKAT!

SAMSUNSPOR yenilgisiyle Play-Off yarışında yara alan Göztepe, lig üçüncüsü Keçiörengücü ile oynayacağı maça odaklandı. Üçlü savunma sisteminden vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılılar, orta sahayı yine kalabalık tutarak Başkent ekibine karşı galibiyet arayacak. Teknik heyetin başındaki isim Radomir Kokovic, rakibin top rakipteyken daha tehlikeli olduğu yönünde oyuncuları sık sık uyarırken, tek pasla atağa kalkmalarını istedi. Ayrıca Göz-Göz rakibin etkili ayakları Rashad Muhammed, Melih ve Olawoyin'e önlem alacak.