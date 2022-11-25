Göz-Göz filede harika

Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Göztepe, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon öncesi yeni bir yapılanmaya giden ve kadrosuna önemli isimleri katan sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi hedefinde uygun adım ilerliyor. Son olarak deplasmanda en önemli rakiplerinden olan İstanbul BŞB'yi set vermeden geçen İzmir'in Sultanları rakiplerine göz dağı verdi. Bu sezon 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan İzmir temsilcisi, 21 puanlı lider Edremit Belediye Altınoluk'u takibini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Sakarya Voleybol, Çiftlikköy Belediye, Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediye, AVR Atletik ve İstanbul BBSK'yı set vermeden 3-0 mağlup ederken, Vakıfbank'ı da 3-1 ile geçti. Göz- Göz sadece zirve yarışındaki takipçilerinden Muratpaşa Belediye'ye 3. hafta maçında 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, toplamda 19 set aldı, rakiplerine ise 4 set verdi. İzmir'in Sultanları kalan maçlarda da rakiplerini geçerek İzmir'in Sultanlar Ligi hasretini bitirmek istiyor.

GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ

Kadınlar Birinci Lig A Grubu'nda dörtte dört yapan Göztepe, 8. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Karşıyaka'yı konuk edecek. Dev derbi pazar günü Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te oynanacak. Sarı-kırmızılılar, file derbisinde rakibini geçerek iyi giden serisini korumak istiyor. Karşıyaka ise bu sezona istediği gibi başlayamadı. 7 maçta 11 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, 6. sırada kendine yer bulabildi. KSK'de kazanarak yeni bir çıkış yakalama peşinde. Öte yandan Göztepe yönetimi, zorlu derbinin bilet satışına başlanıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

OGÜN ÖZDEMİR