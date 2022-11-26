Sonucu kaleciler belirler

İki güzide İzmir takımının yıllardır rekabet içerisinde olduğunu biliyorduk. Ama genellikle Süper Lig'de oynanan maçları hem taraftar, hem de rekabet yönünden daha zevk ve daha heyecan veriyordu. Ancak Türk futboluna altın harflerle ismini yazdırmış oyuncular yetiştirmesine rağmen iki takım da büyük bir sıkıntı içerisinde. Yanlış politika, yanlış transfer ve yanlış yapılanmalar iki takımı da 1. Lig'e düşürdü. Bu sezona bakıyorum da, yine aynı sıkıntı, yine ayı senaryo.

PAİXAO VE TİJANİC

Göztepe ve Altay'ın 1. Lig'deki ilk derbi mücadelesinde sonucu öncelikle kaleciler belirleyecektir. Hem Altay, hem Göztepe ligde en az gol yiyen iki takımdan biri. Göztepe'de kalede görev yapan Ekrem Kılıçarslan ve Altay'da da 1 numara Ozan Evrim Özenç performanslarıyla bu maçın kaderini tayin eden iki kişi olacaktır. Oyunun da genelinde formda olan Altaylı Paixao ile Göztepe'nin orta sahasındaki David Tijanic'in performansı maçın gidişatına etki edecektir. Altay kim ne derse desin, çok büyük sıkıntılar içerisinde olmasına, transfer yasağına rağmen, Sinan Kaloğlu ve öğrencileri ile bir başarı yakaladı. İmkansızlıklar içerisinde, iyi maçlar oynayarak 18 puana ulaştılar. Herşeyden önemlisi futbolda bir deyim vardır: "Takım yürekten oynarsa, ekip ruhu yakalanırsa, zor da olsa, güç de olsa başarı eninde sonunda gelir." İşte teknik direktör Sinan Kaloğlu, yaşlı olup gençlerden çok koşan kaptan İbrahim Öztürk ve sonradan takıma katılan Marco Paixao bu başarının öncüleridir.

HÜCUMDA SORUN VAR

Göztepe'ye gelince... Göztepe takımında hala bir belirsizlik hakim, hala sıkıntı büyük. Sezon başında geç alınmış karar devir işlemleri derken, Göztepe'nin bütün dengesini alt üst etti. Bir hoca ile başlayıp, sonra başka bir hoca bulmak ve takımı başka sistemle oynatmak Göztepe'de büyük sıkıntı yarattı. Hala bu sıkıntı devam ediyor. Özellikle 3. bölgede Göztepe takımı gol yollarında çok kısır. Kendi ligine bakıldığında en az gol atan iki takımdan biri. Ekrem hoca bu bölgeye zenginlik katamazsa Altay karşısında başarıya ulaşmak çok zor olur. Ama her şeye rağmen bu derbi maçı diğer maçlara benzemez.

HAYRİ ÜLGEN