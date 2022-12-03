Sıra geldi TFF’ye

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay karşılaşmasının ardından TFF Yönetim Kurulu'nun maçla ilgili kararı bekleniyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylar nedeniyle Altay'a 6, Göztepe'ye 4 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası verirken toplamda da 297 bin 500 lira para cezası kesmişti.



PUAN SİLME GELEBİLİR

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması" başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasına göre tatil edilen müsabakanın nasıl tescil edileceğine TFF Yönetim Kurulu karar verecek. Önümüzdeki hafta içinde toplanması beklenen kurulun takımlardan birisini veya ikisini hükmen yenik sayma hakkı bulunuyor. Ayrıca disiplin kurulları, eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan silme kararı da verebiliyor.





DELİLLER İNCELENECEK

Kurul, alacağı kararda, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, disiplin müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve delilleri inceleyecek. Kurulun maçın tatil kararını uygun görmediği takdirde, karşılaşmanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilme hakkı bulunuyor.



İŞTE MUHTEMEL CEZALAR

Gürsel Aksel Stadı'ndaki derbi sonrası toplam 20 şüpheli tutuklanırken, sanıkların alacağı muhtemel cezalar da konuşulmaya başlandı. Deneyimli ceza avukatı Özkan Yıldırım, 16 bin kişinin bulunduğu statta ateşlenen işaret fişeğinin silahla aynı öldürme kabiliyetine sahip olduğunu savunarak, işaret fişeğini ateşleyen şüpheli ile Altay kalecisini yaralayan şüphelinin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. İşaret fişeğini ateşleyen Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın müebbet hapis cezası ile yargılanacağını savunan Yıldırım, "Fişeği ateşleyen kişinin daha ağır şartlarda yargılanması gerekir" diye konuştu.







KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Yıldırım, Altay kalecisi Ozan'a saldırarak yaralayan Nihat Aydın için de "'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilirse, kastın yoğun olması nedeniyle 8 seneye kadar bir hapis cezası gelebilir" diye konuştu.



İKİSİ DE ZORLU SÜREÇTE

Göztepe-Altay derbisinde çıkan olayların faturası iki kulübe de ağır oldu. Eşi görülmemiş taraftar şiddeti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) tarihi cezalar alan iki kulübü ligde zorlu süreç bekliyor. PFDK Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası vermişti. Alt sıralardan uzaklaşıp gözünü Play-Off'a çeviren iki takım böylece saha ve seyirci avantajından yoksun kaldı. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor karşılaşmalarında taraftarının desteğini alamayacak. Altay ise Boluspor, Pendikspor, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Sakaryaspor sınavlarında taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak.