Göztepe’de gündem 1 numara

S por Toto 1. Lig'de ekipler bir yandan devreye mutlu girmenin hesaplarını yaparken, bir yandan da takviye çalışmalarına başladı. Ligde ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmek isteyen Göztepe'de ilk hedefin ise kaleci takviyesi olduğu belirtilirken, gündeme gelen ilk ismin Fenerbahçe'nin kaleci Ertuğrul Çetin olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki genç file bekçisi Arda Özçimen'in kupada Başakşehir maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından, teknik heyetin kaleye takviye istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kurmayların gündemine gelen ilk ismin ise Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin olduğu kaydedildi.

ANARYA'NIN KAPISINI ÇALACAK

Göz-Göz altyapısından yetişen, bu sezon ligde 1, kupada 3 müsabakada görev yapan Arda için teknik heyetin olumsuz rapor verdiği ve İstanbul ekibinde fazla şans bulamayan Ertuğrul'un kadroya katılmak istendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kurmayların sezon başında kiraladığı stoper Emir'in ardından genç eldiven için de Kanarya'nın kapısını çalacağı gelen haberler arasında.

GÖZTEPE İLK PEŞİNDE

GÖZTEPE, cezası nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanacak maçta Bodrumspor'u mağlup ederse bu sezon ilk defa üst üste 3. galibiyetini alacak. Göz-Göz karşılaşmayı kazandığı takdirde de Play-Off hattına bir adım daha yaklaşarak devreye çok moralli girecek.