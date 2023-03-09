Göz-Göz’ün Play-Off inadı

KAYBETMİYOR por Toto 1'inci Lig'de önceki gün İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 yenen Göztepe, aldığı 3 puanla Play-Off yarışına yeniden tutundu. Son 5 maçında sadece 1 yenilgi alan sarı-kırmızılılar baraja iyice yaklaşırken teknik heyet de umut tazeledi. Müsabakanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan ve Ngalina'nın golüyle sonuca giden sarı-kırmızılı ekibin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

ÖZKAYIMOĞLU TAKIMDAN MEMNUN

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın Gürsel Aksel Stadı'nın ardından ikinci evleri olduğuna değinen Özkayımoğlu, "Önemli bir maçtı. Altınordu 17 puanla ligin alt sıralarındaydı. Biz de 31 puanla sahaya çıktık. Özellikle ilk yarı oyunun hakimiydik, 4 net pozisyonumuz oldu. Altınordu'nun ise şut denemeleri vardı. Kalecimiz Arda kalesinde başarılı oldu. Rakibimize net pozisyonlar vermeden devreyi tamamladık" dedi.

Özkayımoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:, "Rakibimiz ön tarafta 1 fazla oyuncu ile oynamaya başladı. Bu taktiğe göre topu Altınordu'ya bıraktık. Zaten biz ligin en az gol yiyen ve en iyi savunma yapan ekiplerinden biriyiz. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz. Herkes çok iyi mücadele etti. Futbolcularımız zaten çok iyi çalışıyor. Önümüzde Pendikspor maçı var. O maçı da kazanıp yukarılara doğru tırmanacağız. Taraftarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

NGALINA SİFTAH YAPTI

GÖZTEPE'NİN ara transfer döneminde Colarado Springs'ten kadrosuna dahil ettiği Michee Ngalina derbide galibiyeti getiren isim oldu. Kongolu oyuncu, İsmail Köybaşı'nın pasını asiste çevirerek siftahını yaptı.

YASİN'İN DURUMU MAÇ GÜNÜ NETLESECEK

Göztepe'nin bu sezon ligdeki en skorer ismi olan ve iki haftadır sakat olan Yasin Öztekin'in durumunun Cumartesi günü belli olacağı öğrenildi. Yasin bu sezon ligde 8 gol kaydederken 2 asist yaptı. Tecrübeli isim kupada da 1 gol atmıştı.