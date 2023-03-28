Göztepe son maça bıraktı

Türkiye Kadınlar Birinci Lig A Grubu'nda lider Göztepe, son oynadığı maçta Yeşilyurt'a mağlup olarak birinciliğini son maça bıraktı. Daha önce Play-Off'a kalmayı garantileyen sarı-kırmızılıların İstanbul BBSK'nın kazanmasıyla birlikte rakibiyle arasında iki puan kaldı. Grubunu lider bitirerek Play-Off'a avantajlı girmek isteyen İzmir'in Sultanları'nın son mücadelede taraftarı önünde ligden düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Çanakkale Belediye'yi yenmesi gerek. Göz-Göz, rakibi karşısında mağlup olsa bile eğer İstanbul BBSK, son maçında Edremit Belediye Altınoluk'a yenilirse grubunu birinci sırada bitirecek.



PLAY-OFF MAÇLARI NİSAN'DA

A Grubu'nda Play-Off'a kalmayı başaran dört takım şu şekilde: Göztepe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Edremit Bld Altınoluk ve Muratpaşa Belediye. Bu takımlar sıralamaları belli olduktan sonra, B Grubu'ndan gelecek takımlarla eşleşecek. Yarı final maçları 7-9 Nisan'da, final müsabakaları ise 14-16 Nisan'da Bolu'da oynanacak. Finallerde ilk 2 sırayı alan ekipler Sultanlar Ligi'ne çıkacak.

DİĞER