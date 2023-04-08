Ne yaptın Göz-Göz

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Göztepe, kendi grubundan gelen Muratpaşa Belediye'ye mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı: 2-3. Normal sezonda da rakibini mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, Muratpaşa'ya karşı bu sezon 3. yenilgisini aldı. Müsabakaya iyi başlayan Göztepe, ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette toparlanan Antalya temsilcisi, bu seti 25-17 alarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de varlık gösteremeyen İzmir'in Sultanları karşısında hata yapmayan Muratpaşa 25-17 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü sette oyunun hakimiyetini eline alan sarı-kırmızılılar, rakibine sayı şansı tanımadı ve 25-13 ile skoru dengeledi: 2-2. Tie-break seti nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Göztepe, geriden gelerek 14-14'ü bulmayı başardı. İki takımda yakaladığı set sayısı şanslarını değerlendiremezken, Muratpaşa son iki atakta hata yapmadı ve seti 20-18 müsabakayı da 3-2 kazandı.



BUGÜN RAKİP BEŞİKTAŞ CEYLAN

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Muratpaşa Belediye'ye teslim olan Göztepe, bugün grubundaki ikinci maçında Beşiktaş Ceylan ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Sultanlar Ligi hedefini sürdürmek istiyor.



SERVET SARUN

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