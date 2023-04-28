Sarı-kırmızı aşk hikayesi

GÖZTEPE camiası önceki gün güzel bir olay için bir araya geldi. Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Nazlı Alkan, bir dönem sarı-kırmızılı formayı hentbol branşında giyen Atila Zaman ile dünya evine girdi. Çiftin bu mutlu gününde sevenleri ve kulüpleri yalnız bırakmadı. Kulüp resmi hesabı da yaptığı paylaşımla çifte mutluluklar diledi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Kaptanımız Nazlı Alkan, bir dönem hentbol takımımızda da forma giyen Atila Zaman ile dünya evine girdi. Nazlı&Atila çiftine mutluluklar diliyoruz."

Voleybola İzmir ekibinin alt yapısında başlayan Nazlı, kaptanlığa kadar yükseldiği takımında bu sezon Play-Off heyecanı yaşadı. Hentbola BB Ankaraspor altyapısında başlayan Atila ise 2019'da transfer olduğu Göztepe'de bir sezon geçirdikten sonra hala formasını giydiği Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu.