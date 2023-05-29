Göztepe sil baştan

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıda yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen Play- Off'a kalmayı başaran ve Bodrumspor yenilgisiyle Süper Lig hedefini ısakalayan Göztepe, yeni sezona sil baştan başlayacak. İzmir temsilcisinde aralarında asların da bulunduğu 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılılarda as kadroda sürekli kendine yer bular Dino Arslanagic, Yasin Öztekin ve Tarık Çamdal'ın yanı sıra Traore ve Gottwalt boşa çıkacak oyuncular arasında. Ayrıca kiralıklar Ali Akman, Emir Ortakaya, Ajdin Hasic, Emirhan Delibaş, Bayere Junior, Ekrem Kılıçarslan, Hikmet Çiftçi de kulüplerine dönecek. Yönetim, Traore ve Gottwalt'ın sözleşmesini kulüp taraflı bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Dino'yu kesin olarak takımda tutma kararı alan sarı-kırmızılılar, Yasin ve Tarık'ın durumunu da değerlendirecek.

EN GOLCÜ İSİM YASİN

Göztepe'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı ekipte ikinci döneminde en skorer isim olarak dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda uzun süre forma giymemesine rağmen 35 yaşındaki futbolcu 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

KADRO YİNE DEĞİŞECEK

Kiralık oyuncular arasında Ali Akman, Bayere Junior, Hikmet Çiftçi ve Ekrem Kılıçarslan'ın ise transfer etme opsiyonu bulunuyor. Yönetimin Hikmet ve Ekrem'in bonservislerini almayı düşündüğü ayrıca Fenerbahçe'den kiralanan Emir'i de bir yıl daha takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Sarıkırmızılılar, sözleşmesi biten ve devam eden birçok yıldızla yolları ayırıp gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile başlayacak.

GOLCÜLER SINIFTA KALDI

Göztepe'nin forvetleri bu sezon etkisiz kaldı. Sarı-kırmızılıların gol yükünü çekmesi için kadroya dahi edilen Marko Kvasina, Loue Bayere Junior, Ali Akman, Ajdin Hasic ve Hüsamettin Yener toplam 5 gol kaydetti. Avusturyalı golcü Kvasina 29 maçta attığı 2 golle bu 5 oyuncu arasında en skorer oyuncu oldu. Devre arasında İsveç'in Hammarby takımından gelen Loue, sezon başında takıma katılan Boşnak Ajdin ve sezonun ilk yarısında forma giyen Hüsamettin 1'er gol attı. Göztepe'de sezonun flaş transferi olan 21 yaşındaki Ali Akman ise ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Ali Akman (Kiralık transfer opsiyonlu) Emir Ortakaya (Kiralık) Ajdin Hasic (Kiralık) Emirhan Delibaş (Kiralık) Bayere Junior (Kiralık transfer opsiyonlu) Ekrem Kılıçarslan (Kiralık transfer opsiyonlu) Hikmet Çiftçi (Kiralık transfer opsiyonlu) Dino Arslanagic Marko Mihojevic Aliou Traore (Kulüp taraflı uzatma) Yasin Öztekin Lukas Gottwalt (Kulüp taraflı uzatma) Tarık Çamdal

BERKE ÖZBAY