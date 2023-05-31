Göz-Göz hareketli

SPOR Toto 1. Lig'de Süper Lig hayallerini gelecek seneye bırakan Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. İzmir temsilcisinde iç transferde sözleşmesi sona eren 12 futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, takviye için de kollar sıvandı. Geride kalan sezonda hücum hattından beklediği skor katkısını alamayan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den Tiago Çukur ve Burak Kapacak'a kanca attığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon da isimleri Göz-Göz'le anılan iki genç futbolcu için başkan Rasmus Ankersen ve ekibi, sarı-lacivertli kurmayların nabzını yokluyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'dan renklerine bağladığı gurbetçi forvet Tiago Çukur, sezon başında Belçika ekibi Dender'a kiralanmıştı. Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadroya kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Burak ise devre arasında geçici olarak Fatih Karagümrükspor'a gitmişti. Göztepe kurmaylarının her iki oyuncu için de oldukça istekli oldukları kaydedilirken, kiralama formülüyle transferi bitirmeyi Mamah ve Ngalina planladıkları öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYORLAR

SARI-KIRMIZILILARIN ilgilendiği Tiago Çukur ve Burak Kapacak, milli takım forması da giyiyor. Alt yaş gruplarında forma giydikten sonra Stefan Kuntz yönetiminde A Milli Takım forması da giyen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayla toplam 9 maça çıktı. A takım düzeyinde milli takım formasını giyemeyen Burak ise alt yaş kategorilerinde 14 maçta ülkemizi temsil etti.

İLK VEDA EDEN EMİRHAN OLDU

SEZONU tamamlayan Göztepe'de ilk ayrılık gerçekleşti. İzmir temsilcisinin sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emirhan Delibaş takımdan ayrıldı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansa bir türlü ulaşamayan ve sadece 3 kez forma şansı bulan 20 yaşındaki orta saha İzmir defterini kapatarak İstanbul'a döndü. Ligde 2, kupada ise 1 müsabakada sadece 85 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol katkısı verdi.

MAMAH VE NGALİNA YENİ SEZONDA TAKIMDA

GELECEK senenin kadro planlamasına başlayan Göztepe'de Mamah ve Ngalina'nın yeni sezonda takımda kalacağı öğrenildi. Sportif direktör Ivan Mance yönetimindeki teknik ekibin iki isim hakkında yönetime olumlu rapor verdiği ifade edilirken, kadrosunda Kvasina, Traore, Loue, Arslanagic, Mihojevic, Hasic, Tijanic ve Palmer'ı barındıran sarı-kırmızılılarda, diğer yabancılarla ilgili ise net bir kararın verilmediği ifade edildi.

BERKE ÖZBAY