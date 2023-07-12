Olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili yeni gelişme! Fişeği atan sanığın tahliye talebine ret

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tatil edilen Göztepe-Altay maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin 1'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık F.E, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık F.E'nin avukatı müvekkilinin herhangi bir taraftar grubuyla hareket etmediğini, Göztepe taraftarı ile bir husumeti olmadığını savundu.

F.E'nin avukatı, "Müvekkil otobüsteki pankartı kaldırdıktan sonra işaret fişeğini tesadüfen bulmuştur. Başka bir otobüse binmiş olsa bu olaylar olmayacaktı. Doğrudan kasıt olayından söz etmek mümkün değil. Bu olayda bilinçli taksir tartışılmalıdır." dedi.

Tutuklu sanık F.E. ise sağlıkçı olduğunu, bir insanı hiçbir şekilde yaralamak istemeyeceğini savundu.

Tahliye talebinde bulunan sanık, "İşaret fişeğinin olduğu otobüse değil başka bir otobüse binseydim bunlar olmazdı. Mehmet Çakır'dan özür diliyorum. Çakır'a cezaevinden mektup yolladım. Çok vicdan azabı çektim. İşaret fişeğinin gittiği tribünde yakın arkadaşlarım da vardı. Tesadüfen yaşanmış bir olay. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olayda yaralanan müşteki Mehmet Çakır'ın çiğneme, konuşma ve sol üst ekstremite fonksiyonları için olay tarihinden en az 12 ay sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına gönderilmesi ve muayene sonucunda durumunun değerlendirileceği belirtildiğinden sağlık durumuna ilişkin raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakanın 20. dakikasında, Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden F.E, Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve Mehmet Çakır yaralanmıştı. Olay nedeniyle müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından, Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Mehmet Nihat A. hakkında yürütülen soruşturma sonunda sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmış, daha sonra 18'i adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 sanık için hazırlanan iddianamede, sanık F.E'nin işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hapsi istenmişti.

Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.