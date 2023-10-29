Göztepe 5. viteste

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, Başkent deplasmanında direkt rakibi olan Keçiörengücü'nü de 1-0 yenerek ilk iki iddiasını güçlendirdi. Göz-Göz maça hızlı başladı. 5'te Ahmed'in şutunda kaleci Metin son anda topu kornere çeldi. 10'da Taha'nın pasında Tijanic, kaleci Metin'den sıyrılarak topu kaleye gönderdi ancak Bahadır topu çizgiden çıkarttı. 31'de Ariyibi, kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kullandı ancak top çerçeveyi bulmadı. 38'de soldan kullanılan korneri uzaklaştırmaya çalışan Keçiörengücü savunması topu Mamah'a kaptırdı. Ceza yayı üzerinden klas bir vuruş yapan Mamah, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

GÖZTEPE'DE BASKI SÜRDÜ

51'de Taha'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa yakın mesafeden Diouf kafayla vurdu, top kaleci Metin'in kucağında kaldı. 53'te Dembele, ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyuna geri döndü. 82'de Ogün, Keçiörengücü savunmasının sektirdiği topa sert ve isabetli vurdu, Metin meşin yuvarlağı tokatladı ve top direkten kornere çıktı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

KADIN MENAJER NURSELİ YILDIZ KIRMIZI GÖRDÜ TARİHE GEÇTİ

Göztepe'nin idari menajeri Nurseli Yıldız, Keçiörengücü maçında bir ilki yaşadı. Maçın ikinci yarısında Göztepe atağında bir pozisyonda 4. hakem Ali Rıza Altunbakır'a faul itirazını abartan Yıldız oyundan atıldı. Altunbakır'ın ikazı sonrası hakem Ali Yılmaz, kulübedeki Yıldız'a kırmızı kart gösterdi. Yıldız, böylece 1. Lig tarihinde kırmızı kart gören tek kadın olarak tarihe geçti.

SERİ DEVAM ETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Keçiörengücü karşısında galip gelerek üst üste 5. maçını kazanmış oldu. Ayrıca İzmir ekibi, bu sezon gurbette oynadığı 5 maçını da kazanmasını bildi. Bu süreçte kalesini gole kapatan Göz-Göz, rakiplerine sahasında ezici bir üstünlük kurdu.

KOKOVİC 'İSTİKRAR' DEDİ

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Keçiörengücü ile oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında sahaya sürdüğü kadroyu korumayı tercih etti. Urfa maçındaki 11'i değiştirmeyen Kokovic, 'istikrar' dedi. Sakatlıkları süren Palmer ve Billal Messaoudi ise 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, Keçiörengücü ile oynanan kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Hava ve karayolu ile Ankara'ya akın eden taraftarlar, ilk düdükten önce tribünlerdeki yerini aldı. Deplasman tribününün tamamını dolduran 12. adam, müsabakanın başından sonuna kadar tezahüratlarla takımı ateşledi.