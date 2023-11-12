  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe telafi arıyor

Göztepe telafi arıyor

HABER MERKEZİ
Göztepe telafi arıyor
Trendyol 1. Lig'de ilk 2 mücadelesi veren Göztepe, bugün deplasmanda Erzurum FK ile karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. Ligde 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle direkt Süper Lig hattında ikinci sıraya kadar tırmandıktan sonra geçen hafta evinde en yakın rakibi Kocaelispor'a 1-0 yenilerek yerini kaptıran Göztepe, Erzurum deplasmanında telafi arayacak. Messaoudi'nin iyileştiği, Ogün'ün de cezasının bittiği Göz-Göz'de Tijanic ve Palmer ise halen sakat. Kazanıp milli araya moralli girmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, bu maç öncesi haftaya 20 puanla beşinci sırada giriş yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA