Göz-Göz yine kahroldu

TRENDYOL 1. Lig'de ilk 2 mücadelesi veren Göztepe, Erzurum FK'ya deplasmanda son dakika golüyle yenilerek yara aldı: 3-2. Karşılaşmaya Göztepe tutuk başladı. Maçın 8. dakikasında Özgür'ün kullandığı serbest atışta kafalardan seken top Eren'in önünde kaldı. Altı pas içinde topla buluşan Eren fileleri havalandırdı: 1-0. 18'de Sefa'nın şutunda kaleci Lis topa sahip oldu. 21'de Eren'in sağ çaprazdan kale önüne çevirdiği topu boş pozisyondaki Özgür ağlara yolladı: 2-0. 27'de Ogün'ün uzun taç atışında Atınç kafayla topu indirdi. Taha ceza alanı içinde düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 2-1. 45+5'te Özgür'ün sağdan kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda yan direğe çarpan top kale çizgisine paralel gitti. Savunma tehlikeyi hemen savuşturdu.

SON DAKİKADA YIKILDI

48'de İsmail'in kullandığı serbest atışta savunmadan seken topu Atınç kaleye yolladı. Ancak hakem kaleci Göktuğ'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 66'da İsmail'in kornerinde Taha kale önünde müthiş yükselerek skora denge getirdi: 2-2. 88'de Atınç savunmadan çıkarken kaptırdı. Orhan'ın pasında Eren Tozlu maçın skorunu belirledi: 2-2.

KAYIP SÜRDÜ

LİGDE 5'te 5 yaparak ikinci sıraya kadar yükselen Göztepe, son iki haftada üst üste aldığı iki yenilgiyle yara aldı. Geçen hafta evinde Kocaelispor'a yenilen Göz-Göz, 2-0 geriye düştüğü Erzurum deplasmanında beraberliği yakalamasına rağmen son dakikada yediği golle puanı kurtaramadı. Bu sezon ilk kez üst üste iki kez kaybeden İzmir ekibi ilk yarışında irtifa kaybetti.

KADRODA SÜRPRİZ

GÖZTEPE, Erzurumspor deplasmanında sürpriz on biriyle sahaya çıktı. Teknik direktör Radomir Kokovic, geçen hafta kaybedilen Kocaelispor maçının kadrosundan 4 oyuncuya bu kez şans vermedi. Göztepe'nin ileri ucundaki banko isim Diouf kesik yerken, Kubilay Kanatsızkuş bu sezon ilk kez on birde forma giydi. Diouf'un yanı sıra Nielsen, Ahmed ve Ensar da kulübeye çekildi. Bu oyuncuların yerlerine Ogün, Ümit, Traore forma giydi. Tijanic sakatlığı nedeniyle yine kadroda yer almazken, Bilal Messaoudi ise uzun süre kulübede forma bekledi.