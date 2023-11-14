Hesap şaştı

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe acı fren yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle Süper Lig yarışında ikinci sıraya kadar tırmandığı periyodun ardından önce en önemli rakiplerinden Kocaelispor'a evinde yenildi, ardından Erzurumspor FK'ya da deplasmanda 3-2 mağlup olarak irtifa kaybetti.

İkinciliği kaptırdığı Kocaelispor'un 6 puan, lider Eyüpspor'un da 10 puan gerisinde kalan Göztepe, 20 puanla 6. sıraya gerilerken Play- Off potasındaki yerini de riske attı. Göztepe taraftarları sosyal medyada ortak bildiri yayınlayarak üst üste yaşanan kayıplardan sorumlu tuttukları Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic'i bir kez daha istifa davet ettiler.

KOKOVİC: HAK ETMEDİK

Göztepe'de taraftarın sırt çevirdiği teknik direktör Radomir Kokovic, Erzurumspor deplasmanında çok fazla hata yaparak kazanmayı hak etmediklerini söyledi. Kokovic, "Oyuna çok yavaş başladık ve bireysel hatalardan kaynaklı 2 gol yedik. İlk yarı bitmeden geri dönmek için mücadele ettik ve 1 gol bulduk. İkinci yarıda oyuna agresif bir şekilde başladık. Oyun formasyonumuzda değişikliğe gittik ve bunun ardından ikinci golü bulduk. Fakat son dakikalarda hatanın ardından 1 gol daha yedik" dedi.